Géint 19.40 Auer war et en Accident zu Käerjeng op der Lëtzebuerger Strooss. En Auto an e Moto sinn do anenee gerannt. Eng Persoun gouf liicht verwonnt.



Zu Iechternach an der Rue de la Chapelle huet dann nach kuerz no 22 Auer Knascht gebrannt.



An der Industriezon Wolser zu Beetebuerg huet kuerz no 2 Auer an der Nuecht eng industriell Maschinn Feier gefaangen.