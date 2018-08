© AFP

„Et ass der Wirtschaft nach ni esou gutt gaangen, wéi elo“, huet de Wirtschaftsminister Etienne Schneider e Freideg de Moie bei sengem Bilan vun de leschte 5 Joer deklaréiert. De Wuesstem läit bei 4 Prozent an de Chômage ass ënnert 5,5 Prozent gefall. Et wier wuel allgemeng an Europa besser gelaf, ma déi Lëtzebuerger Zuele wieren dräi Mol besser, wéi déi europäesch Moyenne an deemno net eleng op déi gutt Konjunktur zréckzeféieren, sou de Minister. D‘Regierung hätt och Efforte gemaach fir Secteuren auszebauen, déi näischt mat der Finanzplaz ze dinn hunn. Effektiv hätten Entreprisen aus deem Beräich vun der Industrie an de leschten 2 Joer eleng méi wéi 1 Milliard an hir Präsenz zu Lëtzebuerg investéiert.

Gläichzäiteg bräicht een e Mëttelstand, deen an Zäite vun der Digitaliséierung ka bestoen, huet d’Staatssekretärin Francine Closener ënnerstrach. Ee Beispill fir d‘Ënnerstëtzung an deem Beräich wier eng Plattform, déi vum Eenzelhandel kéint genotzt ginn, fir hir Produiten online ze verkafen. Deen Online Shop géif Mëtt September lancéiert a géif Produite vu knapp 180 Butteker zu Lëtzebuerg ubidden.

Déi grouss Iddi an der Lëtzebuerger Wirtschaft war nach ëmmer fir Virreider ze sinn an dofir misst ee weider an nei Technologien an Iddien investéieren, sou de Minister.