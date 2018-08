Tourismus an der Stad / Reportage Stéphane Gitt



"Et si schonn zimlech vill Leit ënnerwee, och bësse vun iwwerall, ganz vill Hollänner den Ament a vill Chinesen. Mam Wieder vun de leschten Deeg hate mer vill Chance, et war en duuschteregt Wieder."Dee Bilan huet den Dany gezunn, Mataarbechter am Kiosk a Souvenirsbuttek "Relais des Casemattes" bei der Gëlle Fra. Dat sonnegt Wieder huet vill Visiteuren ugelackelt a sech plazeweis dann och positiv op d'Chiffere vun de Geschäftsleit ausgewierkt.Och fir d'Restaurateure war et bis elo e gudde Summer. Et kéint ee sech zwar op seng lëtzebuergesch Stammclientèle och an de waarme Méint verloossen, mä den Tourismus fëllt d'Terrassen uechter d'Stad nach e bësse méi, trotz décker Hëtzt. Dat huet och d'Caroline Thill, Proprietärin vum Beet um Knuedler festgestallt."D'Terrassen am Allgemengen an der Stad sinn ëmmer gutt gefëllt, bei deem Wieder wëllen d'Leit natierlech och souvill wéi méiglech dovu profitéieren, fir op den Terrassen ze sëtzen. An der praller Sonn sëtzt awer keen, well et einfach ze waarm war dëse Summer, wou d'Leit op den Terrasse wierklech ënnert der Hëtzt bësse gelidden hunn. Se waren trotzdeem awer ëmmer voll, voll, voll" esou d'Caroline Thill weider.An de Muséeën hu sech dofir awer vläicht e bësse manner Leit ofgekillt wéi zejoert. Am "Lëtzebuerg City Museum" sinn zwar och dës Saison ronn 20.000 Visitte gezielt ginn. Ma am Ganze wieren et awer manner eenzel Visiteure wéi soss gewiescht, zum Beispill och an der Villa Vauban, sou de Boris Fuge vun den zwee Muséeën an der Stad."Déi individuell Visiteuren, déi sinn souguer bësse manner gewiescht, wéi am leschte Joer 2017. An der Villa Vauban huet sech d'Hëtzt nach méi staark ausgewierkt, am Sënn, dass do bal 1.000 Visiteure manner am Haus ware wéi am Joer 2017."Ma elo, wou et och mol nees reent, zitt et no engem Patt am Bistro vläicht méi Leit an de Musée. Jonker a Studenten däerfe gratis eran, Erwuessener fir 5 Euro. Weider Informatioune fënnt een op www.citymuseum.lu