An der Schwämm um Kierchbierg muss d'Technik erneiert ginn an ass dowéinst zënter Juli scho fir de Public zou.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Renovatiounsaarbechten an der Coque (10.08.2018) An der Schwämm um Kierchbierg muss d'Technik erneiert ginn an ass dowéinst zënter Juli scho fir de Public zou.

Zanter méi wei 36 Joer funktionéiert d’Schwämm an der Coque. Eng ganz Rëtsch Landesrekorder goufen hei opgestallt, a mam Euromeet gëtt et all Joers och e groussen Internationale Schwammcours hei zu Lëtzebuerg. Fir dass awer och déi nächst 30 Joer esou Concourse kennen hei zu Lëtzebuerg ofgehale ginn, muss esou lues d’Technik erneiert ginn.

Kuckt een de Moment vun Uewen op de Basseng vun der Schwämm, da vermësst een eppes. An zwar d’Waasser. Dat huet nämlech missen ofgelooss ginn, fir dass eng ganz Rëtsch Aarbechte kenne gemaach ginn.

Sou ginn nei Luuchten opgehaangen. Dat ass extrem wichteg seet de Steve Waldbillig vun der Coque. Déi al hätten nämlech net méi deenen aktuellen Normen entsprach a missten erneiert gi fir dass een erëm International unerkannte Rekorder a Competitioune kéint ofhalen.

Et ginn awer net just Verännerungen un de Luuchten. E wichtegen Deel vun de Renovatiounsaarbechten ass och d’Sécherheet vun de Cliente. Déi dierfen sech nämlech op kee Fall wéidoen, wann se Buerféiss ënnerwee sinn. Dowéinst ginn och all déi 1000 Plättercher kontrolléiert.

Eng bësse méi speziell Verännerung fënnt een dann am Keller vun der Coque. Hei soll en neien Héichleeschtungssportzenter fir Sportler opgebaut ginn. Do ass awer bis op eng eidel Hal nach net vill passéiert.

Dat soll sech awer déi nächst Méint änneren. Dee Raum soll fir d’Sportler awer richt am Mäerz 2019 accessibel sinn.

De 16. September sollen déi meeschten Aarbechte fäerdeg sinn, an déi nei Luuchte funktionéieren. Bis dass et awer esouwäit ass, bleift d’Schwämm fir de Public gespaart.