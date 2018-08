Am Ganzen 20 mol war d’Waasserverwaltung dëst Joer scho mat Fäll befaasst, bei deene Piff net richteg gelagert ginn ass an esou d’ Ëmwelt verschmotzt huet.

Dat ass duebel sou dacks wéi 2017. Dat geet jiddefalls aus der gemeinsamer Äntwert vun Ëmweltministesch a Finanzminister op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéierte Martine Hansen ervir.

Ufank Juli hat d’ Ëmweltverwaltung Kontrollen uechter d’ Land am Agrarsecteur ugekënnegt. Mat der Annonce am Virfeld hätt een de concernéierte Betriber wëllen d’ Méiglechkeet ginn, eventuell Problemer beim Stockage vum Piff virun de Kontrollen ze behiewen.





Verschmotzung duerch Piff / Reportage Stéphanie Gitt



Et wéilt een net mam Fanger op en eenzele Beruffsstand weisen, mä just fir déi néideg Transparenz suergen, heescht et an der gemeinsamer Äntwert. Dëst wier vergläichbar mat de Vitesskontrollen, déi vun der Police an de Medien ugekënnegt ginn.

D’ Martine Hansen hat dës Virgäng a Fro gestallt a wollt och wëssen, ob zousätzlech Kontrollen nieft deene vum Landwirtschaftsministère wierklech néideg wieren.



Legal verbindlech Kontrolle kéinten am Kader vum Kommodosgesetz, dat d’Reegele fir de Stockage vum Piff festleet, awer nëmme vun der Douane, der Police oder Beamte vun der Waasserverwaltung duerchgefouert ginn, heescht an der Äntwert.



Deemno wier d’ Douane vun der Ëmweltverwaltung fir dës Kontrollen agesat ginn, wéi een dat an enger Konventioun vun 2015 och festgehalen hätt.