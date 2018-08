Et gi Problemer mam Drénkwaasser an der Fiels, mat Exceptioun vun de Stroosse Scheerbach, Moulin an Ernzen.

D'Leit solle kee Krunnewaasser drénken oder Iesswueren domadder wäschen, et sief, et huet een d'Waasser 10 Minutte laang ofgekacht.

Offiziell Matdeelung vun der Gemeng Fiels (Larochette)

A tous les habitants de la localité de Larochette à l'exception des habitants des rues Scheerbach, du Moulin et d'ErnzenLes analyses effectuées ont montré que les eaux potables distribuées sur le réseau de la localité de Larochette (à l'exception des rues Scheerbach, du Moulin et d'Ernzen) sont de mauvaise qualité bactériologique et ne sont plus conformes à une consommation humaine. Afin de prévenir tout problème de santé, les habitants sont priés d'observer les recommandations suivantes :- Ne pas boire l'eau du robinet ou alors la faire bouillir pendant 10 minutes avant toute consommation directe- Ne pas laver à l'eau du robinet les salades, légumes ou fruits consommés à l'état cru.Dès que la qualité de l'eau sera rétablie sur base des résultats d'analyses supplémentaires, la population en sera informée. L'administration communale de Larochette se tient à votre disposition pour toute information supplémentaire au numéro 83 70 38-1.Nous vous remercions de votre compréhension.An alle Einwohner der Ortschaft Larochette ausgenommen der Einwohner der Rue Scheerbach, der Rue du Moulin und der Rue d'ErnzenDie Resultate der heutigen Trinkwasseranalysen weisen eine bakteriologische Verunreinigung im Trinkwassernetz der Ortschaft Larochette auf (ausgenommen der Rue Scheerbach, der Rue du Moulin und der Rue d'Ernzen). Um etwaige Gesundheitsschäden vorzubeugen werden die Einwohner deswegen gebeten, bis auf weiteres:- kein Trinkwasser zu trinken ohne es vorher mindestens 10 Minuten lang abgekocht zu haben- Lebensmittel wie Salate, Gemüse oder Früchte, die roh gegessen werden, nicht mit Leitungswasser zu waschen.Sobald die Gemeindeverwaltung über eine Verbesserung der Trinkwasserqualität seitens des Laboratoriums unterrichtet werden wird, geben wir diese Information unverzüglich an die Einwohner weiter. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte unter der Nummer 83 70 38-1 an die Gemeindeverwaltung.Vielen Dank für Ihr Verständnis