ONGen an Zillänner: Senegal/Reportage Dany Rasqué



Dat sinn, wéi an aneren Entwécklungslänner och, déi grouss Problemer am Senegal, engem vun de 7 Zillänner vun der Lëtzebuerger Kooperatioun.D'ONG vun de Guiden a Scoute fir ENG Welt hëlleft elo schonn 30 Joer op der Plaz, en Anniversaire, deen iwwregens och dës Woch gefeiert gëtt.D'ONG wëll mat hirer Hëllef de Leit eng Zukunft am eegene Land ginn.