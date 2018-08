Serie Visit Luxembourg: Minett (10.08.2018) De Lëtzebuerger verbënnt d'Minett nach haut mat der Stol-Industrie, mat de Schmelzen.

An et ass grad déi Geschicht, déi jo vill zum Räichtum vum Land bäigedroen huet, déi d'Léit haut unzitt. De Fonds de Gras an de Musée des Mines zu Rëmeleng sinn nëmmen zwee Beispiller. Manner bekannt awer ass d'Natur am Minett, déi vill ze bidden huet, och vum sportlechen hir, wéi d'Mountainbike-Strecken duerch eemoleg Landschaften, mat engem klore Potenzial fir Tourismus. De Reportage vum Jeannot Ries.