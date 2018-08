Zu Esch an der Lëtzebuerger Strooss koumen e Freideg kuerz virun 18 Auer zwee Autoen net laanschteneen. Eng Persoun gouf dobäi liicht blesséiert. An der Nuecht op e Samschdeg kuerz no 3 Auer ass en Auto zu Helleng an der Beetebuerger Strooss accidentéiert. Och hei gouf et ee liicht Blesséierten.Zweemol hunn dann d'Pompjee missten erausfueren, well et kleng Bränn gouf. Zu Lamadelaine an der Avenue de la Gare huet e Freideg kuerz virun 23 Auer e Gas-Schäffchen gebrannt an zu Hiefenech an der Strooss "Am Duerf" an der Nuecht géint 0.45 eng Dreckskëscht.