Vum Nadine Gautier an Gioia Hörold (Radio) an lm (RTL.lu)

© Monica Volpin / Pixabay

Plastikverbrauch: Reportage Nadine Gautier



Et si Biller, déi schockéieren an déi een iwwerleeë loossen. D'Mierer gi mat Plastik verknascht, d'Déiere stierwen drun an d'Mënschen huelen ënnert anerem duerch d'Nahrung ganz kleng Plastiksparticullen op. Ënnert anerem steet de Konsum vu Plastiksfläschen an deem Kontext an der Kritik. Wéi ginn déi hei am Land recycléiert? Mir hu mam gréisste kommerziellen Drénkwaasserproduzent geschwat, mat deem, deen d'Fläschen asammelt, a mat enger Gemeng, déi ee Schratt méi wäit wëll goen.

Bei Sources Rosport versicht een, op recycléiert Plastiksfläschen ze setzen. D'Rosport-Bleu- an d'Viva-Fläschen zum Beispill bestinn zu 25 Prozent a méi aus recycléiertem Material. An den nächsten Deeg dierft hei den Taux op 50 Prozent eropgesat ginn. Bei de grénge Spruddelwaasserfläschen ass deen Taux nach méi héich. De Max Weber, Direkter vu Sources Rosport, schwätzt vun enger ökologescher PET-Fläsch: 75% si recycelt a 25% si Bio-PET. Ressourcen, déi net renouvelabel sinn, wëllt een net ëmmer benotzen.

Neie Rekord

Sources Rosport huet sech dann och engagéiert, alles lokal ze halen: vum Stopp iwwert d'Etikett bis hin zum Plastik selwer gëtt alles zu Lëtzebuerg produzéiert. Fir de Kierper vun der Fläsch schafft ee mat enger Firma vu Käerjeng zesummen, déi d'Pre-Forme produzéiert. Ronn 5 Millioune Fläschen huet Rosport am Mount Juni verkaf - e Rekord, dee sech och fir de Juli an August dierft bestätegen.Wat de Verbrauch vun de PET-Fläschen an de gliese Fläschen ugeet, géif ee kloer eng Evolutioun feststellen, esou de Max Weber. Den Ament géif ee bal esou vill gliese Fläschen verkafen ewéi Plastiksfläschen. De Verbrauch vun dëse leschte klëmmt awer ëmmer méi, woubäi de Gebrauch vu gliese Fläsche stabel bleift.

Gréng Tut

Apropos Plastik: D'lescht Joer huet Valorlux iwwert déi blo Tute ronn 5.000 Tonne Plastik recycléiere gelooss. Och bei de Plastiksfläsche sinn d'Zuelen impressionnant. Den Direkter vu Valorlux Claude Turping seet, datt 4.400 Tonne PET-Fläsche gesammelt goufen, wat enger Sammelquot vu 70% géif entspriechen. An dat wär eigentlech ganz gutt, well et misst ee bedenken, datt vum Gedrénks e groussen Deel an den Export geet.

Den Ament gëtt un enger grénger Tut geschafft, wou och, nieft deene Saachen, déi ee schonn an déi blo Tut dierf geheien, sollen Tuten a Folië kënne gesammelt ginn, déi Tut ass a verschiddene Gemengen an der Testphas. 10 bis 12 Prozent Plastiksoffall gouf doduercher op deene Plaze méi gesammelt - Offall, deen domadder net méi an der normaler Poubelle lant.

Fir Jughurtsbecheren?

Ma ee Produit stellt awer nach ëmmer e Problem duer: Dat sinn d'Jughurtsbecheren, seet de Buergermeeschter vun enger Gemeng, déi sech den Offall-Tri op de Fändel geschriwwen huet. De Schëfflenger Buergermeeschter Paul Weimerskirch wëll esou vill wéi méiglech recycléieren a géif direkt matmaachen, wann een zesumme mat aneren eng weider Tut kéint aféieren, eng fir Jughurtsbecheren an déi aner Becheren, déi net an déi blo Tut duerfen.