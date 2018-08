Editioun 2016 © RTL Archiv

Scho Méint am virauser ginn déi eenzel Etappen definéiert. D’Ilona Balogh, Presidentin vum Organisatiounscomité um RTL Mikro:





D’Ilona Balogh, Presidentin vum Organisatiounscomité Tour de Luxembourg um Päerd duerch d'Muselregioun.



Op der éischter Etapp haut goung et vun Hassel op Rëmerschen. E Sonndeg geet et dann aus der Muselstiedchen Direktioun Kanech.



Méi an Toun a Bild gëtt et den Owend am Journal bei de Kollege vun Télé Lëtzebuerg.