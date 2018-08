Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Géint 2.30 Auer huet et op der A4 an Direktioun Stad tëscht dem Zéissenger Kräiz a Märel gerabbelt. Hei war ee Wonn an d'Leitplanke gerannt. Dobäi gouf awer kee blesséiert.



Eng Stonn méi spéit sinn zu Angelduerf zwee Autoen net laanscht enee komm. Hei goufen dräi Persoune verwonnt. A géint 3.30 Auer gouf eng Persoun zu Stadbriedemes op der Wäistrooss vun engem Auto ugestouss. Op der Plaz war d'Ambulanz vu Réimech.