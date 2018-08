© CGDIS

Géint 13.30 Auer huet zu Rodange an der Rue Charlotte den Unhänger vun engem Gefier gebrannt. Op der Plaz waren d'Zentere vu Käerjeng a Péiteng an och d'Péitenger Ambulanz.Géint 15.15 Auer stoung dunn zu Méchela um Willspull eng Wiss a Flamen. Hei waren am Asaz: d'Pompjeeë vu Buerschent an Ettelbréck an d'Ambulanz vun Dikrech.Quasi ëm déi nämmlecht Zäit ass op der Schanz e Motorradsfuerer gefall an huet sech dobäi blesséiert. D'Zentere vu Lënster a Menster an och d'Ambulanz vu Lënster ware sur place.