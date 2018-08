E Méindeg de Moie géint 7.30 Auer ass eng Kalfront vu Westen no Osten iwwer de südlechen Deel vum Land gezunn. Och Deeler vum Éislek ware betraff. Et huet gedimmert a gereent.Den ACL huet op den Autobunne virun der Gefor vun Aquaplaning gewarnt.Den Dag haut: D'Temperature killen of op eng 12-17 Grad. Och dagsiwwer bleift et variabel, ëmmer erëm zeie Schaueren duerch an de Risiko vun Donnerwieder bleift eis erhalen. Dat Ganzt bei maximal 20 bis 25 Grad. Nomëttes bléist ee frësche Wand, dee Spëtzte vu bis zu 50 km/h mat brénge kann.Aussiichten: Den Dënschdeg geet et gro a mat vill Wolleke viru bei 21 bis 26 Grad. De Mëttwoch an den Donneschdeg kënnt d'Sonn sech nees weise bei 27 bis 33 Grad.