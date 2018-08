D'Fläch vu ronn 1.000m2 gëtt an zwee Beräicher opgedeelt. Eng Hallschent fir d'Expositioun an déi aner fir d'Vente, déi am Ganze 25 Stänn huet. Dobäi kritt ee verschiddenst Theme vu Sammler aus Lëtzebuerg, Holland, Frankräich, Däitschland an nach ville méi ze gesinn.Zudeem gëtt et fir d'Kanner eng gratis Tombola, wou déi Kleng mam Entréesticket Präisser vu Playmobil gewanne kënnen.Samschdes de 25.August ass d'Ausstellung vun 10 bis 18 Auer op, sonndes vun 10 bis 17 Auer.Den Entrée ass 2,50 Euro, fir Kanner ass et gratis.Weider Informatioune ginn et op www.playmo-frenn.lu