Den 10. August goufen an engem Camion op der Diddelenger A3 6 Persounen an engem Camion entdeckt. Si hate sech do erageschlach.

E Freideg war e Camionschauffer um 14.50 Auer op der Aire de Berchem stoe bliwwen, fir eng Paus ze maachen, wéi en op eemol e Klappen aus der Remorque verlauschtert huet. Bannendra souze 6 Persounen. Si hate sech hannert den Uebstkëschte verstoppt.



De Mann huet direkt d'Police alarméiert.



Éischten Ermëttlungen no, kommen déi 4 Erwuessener an 2 Kanner aus dem Irak. De Camion, deen an Dänemark immatrikuléiert ass, stoung iwwer Nuecht a Frankräich, do mussen d'Leit heemlech erageklomme sinn.



D'Police judiciare gouf informéiert an d'Leit koumen an de Service des réfugiés vum Ausseministère, wou d'Identitéit sollt via internationalen Eurodac-Registréier-Système gepréift ginn. Eisen Informatiounen no ware keng Donnéeë, also Demanden op Asyl ze fannen, sou datt 3 Erwuessener an 2 Kanner goe gelooss goufen.

Eng Persoun wollt sech keng digital Emprunten huele loossen, sou dass dës an de Centre de Retention koum, bis eng Decisioun geholl gëtt.

Et sief präziséiert, datt kee vun de Leit wollt hei am Land ëm Asyl froen, sou datt se warscheinlech am Camion wollten bis an England kommen. An éischten Enquêten heescht et, datt näischt drop hindeit, datt de Chauffer a Passeur-Aktivitéite verwéckelt wier.