Parlamentaresch Fro ëm Verdeelerkëschten/Max Richartz



Déi Këschte wieren zwar net ästhetesch, mä trotzdeem immens wichteg, fir d'Stied, esou den Étienne Schneider an de François Bausch an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierten Franz Fayot.

Déi gro Këschte, déi viru ville Gebaier zu Lëtzebuerg stinn, an deels mol net méi benotzt géife ginn, wieren eng ästhetesch Belästegung. Esou gesäit et den Deputéierte Franz Fayot, deen net versteet, wisou nach ëmmer esou vill vun deenen uechter d'Land stinn. Mir missten eis e Beispill un eisen Nopeschlänner huelen, déi des elektresch Installatiounen ënnert dem Buedem verstoppen, net nëmmen well dëst besser géif ausgesinn, mä och fir Vandalissem ze verhënneren.

Effektiv géifen déi gro Boîtten eng ästhetesch Belästegung duerstellen, steet an der Äntwert vun de Ministeren Étienne Schneider a François Bausch. Vu Vandalissem wieren d'Këschte par konter bis elo nach bal ni betraff gewiescht. Do dernieft, wier et net méiglech se ënnert dem Buedem z'installéieren, well do de Risk ze grouss wier, datt eppes dru kéim. Reen, Schnéi oder Iwwerschwemmunge kéinten d'Elektronik beschiedegen. Een zweete Problem wier, datt d'Këschte fir d'Elektriker ëmmer esou einfach an esou séier ewéi méiglech accessibel misste sinn, fir wann et Problemer mat de Leitunge géif ginn. Et géif am Gesetz stoen, datt d'Proprietairen an d'Gestionnairen, wéi zum Beispill d'Post ëmmer Accès zu den elektronesche Leitunge missten hunn.



De Fazit ass also deen, datt d’Këschten - ob ästhetesch oder net - hiren Déngscht z’erfëllen hunn, also stoe bleiwen.