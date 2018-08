Um Samschden de Moie konnt d'Bundespolizei bei enger Kontroll op der BAB 64 e gesichten Täter festhuelen, nodeems dësen als Bäifuerer an engem lëtzebuergeschen Auto mat an Däitschland eragefuer war.Géint de 27 Joer ale Mann mat rumänescher Nationalitéit louch en Haftbefeel vum Parquet aus Heidelberg vir. Well de Gesichten ouni Permis Auto gefuer war, war eng Geldstrof vun 1.500€ erhuewe ginn, déi dësen net bezuelt hat. Well de Rumän awer no der rezenter Kontroll seng Geldstrof bezuele konnt, ass den Haftbefeel opgehuewe ginn an de Mann koum net an de Prisong.