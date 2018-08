Am zweeten Deel vun hirem Walprogramm huet d'CSV der Presse e Méindeg d'Sujete Bildungspolitik, Landesplanung, Mobilitéit an Europa virgestallt.

D'Alphabetiséierung soll och an Zukunft nom Wëlle vu der CSV op Däitsch gemaacht ginn, Lëtzebuergesch an aner Sprooche solle vu Klengem u geléiert ginn. All Kand soll e Recht op gratis Hausaufgabenhëllef hunn, Englesch soll scho vu 7e u geléiert ginn. Generell wéilt ee méi op sougenannte "Future Skills" setzen.D'Infrastrukture misste mam Wuesstem Schrëtt halen, esou soll zum Beispill den Tram- an Zuchreseau weider ausgebaut ginn, all Autobunne solle 6 Spure kréien, d'Zuel vun de Gemenge reduzéiert ginn. Um europäeschen Niveau misst ee mat enger Stëmm schwätzen, grad esou wat déi europäesch Asylpolitik betrëfft, d'Dublinprozedur misst reforméiert ginn.Den drëtten Deel vum CSV Walprogramm soll den 10. September presentéiert ginn.