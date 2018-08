© Google Maps

No 45 Joer zu Lëtzebuerg wëll d'Bank CREDEM International elo hir Geschäfter am Grand-Duché ophalen, ma wëllen déi Responsabel aus Italien sech net mat un een Dësch mat de Lëtzebuerger Gewerkschafte setzen, fir ze negociéieren. Dat kritiséieren déi 3 Gewerkschaften, well déi Leit, déi mat hinne schwätzen, kënne keng Decisiounen huelen.Als Konsequenz hunn déi 15 Mataarbechter, déi zum Deel schonn iwwer 20 Joer an der Entreprise schaffen, schonn intern manifestéiert hunn an och nach virum Office National de Conciliation sech wäerte versammelen, esou d'Gewerkschaften an hirem Schreiwes.