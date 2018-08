Sources Rosport: Vum Nadine Gautier an Gioia Hörold



D'Verkafszuelen huet een zwar nach net, ma de Mount Juni war scho ganz positiv ausgefall, mat 5 Millioune verkaafte Fläschen. Rosport schwätzt vu Rekordzuelen. Och den August dierft ee ganz gudde Mount ginn, well hei d'Stocke vun den Depositairë gefëllt ginn.

Et géif ee säin Objektiv fir dëst Joer iwwertreffen, seet de Max Weber, Direkter vu Sources Rosport. Fir de kommerziellen Drénkwaasserproduzent sinn net nëmmen déi éischt 7 Méint vun dësem Joer gutt gelaf. Et géif ee schonn eng positiv Tendenz zanter 4 Joer spieren. Zanter Juni 2015 bis de Juni vun dësem Joer, huet een eng Hausse vu 27 Prozent beim Verkaf vum Waasser festgestallt. Dat entsprécht ongeféier 4,8 Millioune Fläschen, an dat nëmmen hei zu Lëtzebuerg.An de Juni vun dësem Joer toppt alles, seet de Max Weber. Par rapport zum Juni 2017, dee scho ganz gutt war, hätt ee 5% méi verkaaft. Déi éischt 7 Méint hätt ee 16 bis 17 Millioune Fläsche verkaaft, wat en neie Rekord duerstellt, zanter 1959 hätt een nach ni esou vill Waasser verkaaft wéi 2018.Zu Lëtzebuerg gëtt awer alles an allem däitlech méi platt Waasser consomméiert wéi Spruddelwaasser. Hei bleift de Konsum stabil, dee vum platte Waasser geet awer erop.Fir Enkpäss z'evitéieren, goufe fir d'Produktioun vu Waasser an de Summerméint méi Leit agestallt, well an dëser Zäit ongeféier duebel esou vill verkaf gëtt wéi am Wanter, wou ee bei ronn 2,5 Millioune Fläschen läit.