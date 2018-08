Police © Police

Um Wee fir bei d'Sportshal ass d'Affer vun engem vun den Täter ugeschwat ginn, deen aneren huet de Wee blockéiert. Nodeems de Mann geschloe ginn ass, krut hien d'Suen aus dem Portmonnie geklaut. Mat engem Zeienopruff konnten d'Täter awer nach am Laf vum Owend festgeholl ginn.E Samschdeg ass et an der Stad zu engem weideren Tëschefall komm. An engem Buttek an der Avenue de la Gare ass e Mann beim Klauen erwëscht ginn. Wéi sech erausgestallt huet, huet de Mann sech schonn den 9. an den 10. August an engem Shopping Center zu Bartreng als Déif opfälleg gemaach. De Mann ass vun der Police festgeholl ginn.