Et entsti komplett nei Quartieren hei am Land, deels Dosenden, respektiv Honnerte vu Wunnengen, erstinn esou. Mä wou gëtt eigentlech iwwerall gebaut?

© RTL (Archiv)

Quartieren Deel 2: Nei Schmelz



Wann industriell Friche kee Stol méi produzéieren, da kann e neie Quartier entstoen, dee Wunnen, schaffen a liewen matenee kombinéiert. Um Beispill vum Belval kenne mer dat jo schonn. Ma och zu Diddeleng ginn déi fréier Friche vun ArcelorMittal an Zukunft genotzt, fir e fuschneie Quartier entstoen ze loossen.„Süd-Schmelz“ nennt dee sech, an ass schonn zanter Joren an der Planungsphase, ma gëtt elo awer ëmmer méi konkret.De Joël Detaille huet sech am zweeten Deel vun eiser Serie iwwert nei Quartieren am Land emol zu Diddeleng ëmgekuckt.

Déi aner Deeler am Iwwerbléck: