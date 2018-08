© Yannick Zuidberg / RTL

Quartieren Deel 3: Kierchbierg



Fir déi allermeeschte Leit ass de Kierchbierg déi Plaz, wou se schaffe ginn, akafen, an de Kino oder mol op eng Sportsmaniff an der Coque. Ma de Kierchbierg ass awer och d’Doheem vu sëlleche Leit déi do wunnen, an dat soll et och an Zukunft nach vill méi ginn. Virun allem de Beräich vum Kiem ass am gaangen vergréissert ze ginn, an wäert an de nächste Joren Populatiouns-technesch reegelrecht explodéieren.De Joël Detaille huet dofir, fir den drëtten Deel vun eiser Serie, ronderëm nei Quartieren am Land, net wäit aus der RTL-City missten eraus.

