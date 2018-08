Gemeng Ierpeldeng: Iwwer 40 Hektar Bësch ofgeholzt (13.08.2018) Am Jargon vun der Forstwirtschaft heescht et ''Coupe rase''.

Vläicht ass et Iech opgefall, am Norden tëschent de Gemengen Buerschent an Ierpeldeng goufen ongeféier 40 Hektar Nole-Beem ofgeholzt. Eng Surface vun bal 60 Fussballsterrainen. Am Jargon vun der Forstwirtschaft heescht et ''Coupe rase''. Et ass d'Ofholze vu grousse Surfacen a kuerzer Zäit. Ewéi hei direkt beim Buerschenter Schlass, mä och soss am Land. Et ass e Phänomen, deen der Naturverwaltung bekannt wär, ma géint deen een aktuell näischt maache kéint. Dat heescht, dass d’Ofholze vun Nole-Beem den Ament nach ouni Limitatioun legal ass. Dat soll sech awer änneren.

Den entspriechenden Gesetzprojet ass um Instanzewee awer nach net duerch d'Chamber. Ier d'Reegele méi restriktiv ginn, hätten eng Partie Privatproprietären deemno elo nach decidéiert, hir Bëscher fort ze maachen an d'Holz ze verkafen. D'Ofholz-Aarbechte beim Buerschenter Schlass ginn op industrieller Basis duerchgefouert. D’Entreprise hätt déi néideg Autorisatiounen op nationalem Niveau, respektiv hätt deelweis keng missen ufroen, esou sot den Ierpeldenger Buergermeeschter Claude Gleis am RTL-Interview.



D’Firma hätt bei der Gemeng just d’Demande gemaach fir d’Bëschweeër dierfen ze benotzen. Déi hätt een och accordéiert, an dunn eng Kautioun gefrot, esou de Claude Gleis nach: 2.500 Euro wären dat ronn. Net vill Suen, well d'Weeër wären duerch d'Camionen deelweis an engem desolaten Zoustand, bedauert den Ierpeldenger Buergermeeschter. Als Gemeng géif een dëst Reglement elo definitiv verschäerfen. De Claude Gleis huet awer och den Ëmweltministère an d’Responsabilitéit, ëmmerhin wär de ganzen Tourismus an der Regioun vun deem massiven Ofholzen betraff. An effektiv hunn eng Partie Visiteure vum Schlass sech vis-à-vis vun RTL gefrot, wat et mat deem plakegen Eck déi aner Säit op sech hätt. "Et deet am Häerz wéi, dat ze kucken", sot zum Beispill déi hollännesch Touristin Sonja Wester.

Dës Aktioun ass den Ament nach mam Gesetz konform. Mam neien Gesetz wär d'Ofholzen an där Envergure net méi méiglech, huet et nach vun der Naturverwaltung geheescht.