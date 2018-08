© RTL (Archiv)

Quartieren Deel 4: Polvermillen



Et ass ee vun de klengste Stater Quartier : D’PolvermillenDen Ament wunne knapps 400 Leit an deem Deel, deen tëscht Bouneweg, dem Cents an Hamm, e bësselchen agekesselt läit, a fir vill Leit, déi sech net sou auskennen, eigentlech just aus enger Tankstell an engem Irish Pub besteet. Mä d’Polvermillen huet méi ze bidden a wäert an de nächste Joren och nawell anstänneg wuessen.De Joël Detaille war sech am véierten Deel vun eiser Serie iwwert Quartieren an der Entwécklung mol déi 25 Hektar an der Ënnerstad ukucken.

