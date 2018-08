Et entsti komplett nei Quartieren hei am Land, deels Dosenden, respektiv Honnerte vu Wunnengen, erstinn esou. Mä wou gëtt eigentlech iwwerall gebaut?

© RTL (Archiv)

Et ass ouni Zweiwel dee Mega-Quartier, deen am Gaang ass nei ze entstoen. Dausende vu Leit, déi herno do wäerte wunnen, a gutt 25.000 Aarbechtsplazen, déi do entstinn. Riets ass vum Ban de Gasperech, am Südoste vun der Stad, wou eng gutt 70 Hektar Fläch verbaut ginn.Wunnengen, honnerte Büroen, e risege Centre Commercial, e Lycée, en neie Waassertuerm, e Stadion, Parkhaiser, fuschnei Stroossen, jee, alles entsteet quasi nei.Fir alles opzelëschten, wat gebaut gëtt, géif de Kader vun enger eenzeger Radios-Reportage sécherlech sprengen, mä de Joël Detaille huet sech zum Schluss vun eiser Série iwwert nei Quartieren am Land mol zu Gaasperech ëmgekuckt.

Déi aner Deeler am Iwwerbléck: