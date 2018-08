Hire But ass et, de Plastikkonsum ze reduzéieren. Dofir soll ee méi Krunnewaasser consomméieren a manner aus der Plastiksfläsch drénken. De System ass einfach: Mat Hëllef vun enger App ginn op enger Kaart, déi bis ewell ëm déi 50 sougenannte Refill-Statiounen ugewisen. Dat kann e Buttek oder soss all Plaz am Land, wéi zum Beispill eng Gemeng, sinn. Dohinner kann ee mat sengem Bidon goen, fir gratis Krunnewaasser ze kréien. D’Iddi huet Potenzial, mä wéi bei aneren Social-Media-Trends kann et bekanntlech esou séier erop, wéi nees erofgoen. Deem Risiko ass ee sech bewosst, mä den David Kieffer vu Refill Lëtzebuerg denkt méi wäit.

Extrait David Kieffer



Och wann d'Konzept sech net duerchsetzt, wat duerchaus méiglech ass, kënnt trotzdeem eng Bewosstsënnsverännerung op. Zanter den David Kieffer seng Fläsch ëmmer mat dobäi huet, denkt hien anescht driwwer, et gëtt e Reflex. Et kënnt e Prozess, wou ee seng Gewunnechten iwwerdenkt an dat ass méi wichteg, wéi datt all Mënsch ëmmer säi Bidon dobäi huet.

D’Basis ass mat Refill Luxembourg geschaaft, elo bleift ofzewaarden, ob et fir en dauerhaft Ëmdenken bei de Leit suergen kann.



