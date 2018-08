Duerch de Projet "Vanshing Treasures" huet de Grand-Duché elo awer eppes mat dësen Déieren ze dinn.





Vanishing Treasures/Reportage Max Richartz



De Klimawandel ass zwar een alldeeglecht Thema, mee ewéi geféierlech e wierklech ass, kréie mer hei am Land guer net richteg mat. An de Biergregioune gesäit dat ganz aneschters aus. Am Himalaya zum Beispill ginn d'Temperature bis zu 75% méi séier erop, wéi hei am Land. Wat vill Leit net wëssen, ass, datt d’Bierger net nëmme wéinst dem Waasser wichteg sinn, mee och wéinst dem Tourismus, der Landwirtschaft an der Produktioun vun Energie. Dorënner leiden natierlech och Déieren, déi an deene Gebidder liewen. Fir dës ze schützen, ënnerstëtzt Lëtzebuerg de Projet "Vanishing Treasures". D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg huet um RTL-Mikro erkläert ëm wat et geet. An de Biergregioune wier de Klimawandel haut schonns vill méi staark vertrueden an dowéinst wéilt een dës Déiere schützen, well se virum Ausstierwe stinn.

Dobäi spillt de Grand-Duché eng wichteg Roll, déi dacks ënnerschat gëtt. De Matthias Jurek, Programmmanager vun der UNO-Agence fir Ëmweltschutz erkläert, dass Lëtzebuerg si finanziell ënnerstëtzt huet, genau ewéi aner däitschsproocheg Länner.

Zil vun der Initiative ass et, de Klimawandel zäitlech erofzesetzen an d’Biodiversitéit z’erhalen. Vun deenen 120 Milliounen Euro, déi den Nohaltegkeetsministère bis d’Joer 2020 fir de weltwäite Klimaschutz zur Verfügung huet, si schonn 100 Milliounen Euro investéiert an engagéiert. Dës Zomm war op der COP-21-Klimaschutzkonferenz vu Lëtzebuerg aus versprach ginn. Et ass ee gespaant, ewéi et mat dësem Adaptiounsprojet weidergeet an ob a 60 Joer d'Kanner nach d'Méiglechkeet hunn, e Bierg-Gorilla, e Schnéi-Leopard oder e bengaleschen Tiger mat eegenen Aen ze gesinn, duerfir dann och d’Initiativ vum "Vanishing treasures".