Am Bezierk Zentrum ass de Journalist Jean-Marie Jacoby Spëtzekandidat. Am Süden ass et de Parteipresident Ali Ruckert. Am Norden ass et den Alain Herman.



D’Kommunistesch Partei geet mam Slogan “Deng Stëmm fir eng konsequent Oppositioun - Wiel d'Kommunisten” an d’Walen.



Kandidaten am Osten

ANTONY Joëlle, 44, Hausfrau, Differdingen

Mitglied des Exekutiv-komitees der Union des Femmes Luxembourgeoises



ARENDT Huguette, 51, Hausfrau, Rodingen



DI BERNARDO Sylvia, 41, Gemeindearbeiterin, Esch/Alzette



HAAS Wilhelm, 69, Rentner, Grevenmacher



LICINA Dzeva, 41, Ver-käuferin, Schifflingen



MAHNEN David, 28, Gemeindearbeiter, Beles



PIZZAFERRI-Manente Christiane, 64, Hausfrau, Rümelingen

5 Frauen, 2 Männer

Durchschnittsalter: 48 Jah-re



Kandidaten am Norden

HERMAN Alain, 37, Pro-fessor, Wiltz



BARBERI Andy, 22, Ar-beiter bei einem Gemeinde-syndikat, Esch/Alzette



FUCHS Jordy, 21, Gärt-nerlehrling, Differdingen



NONNWEILER Roger, 72, Rentner, Heiderscheid-»Fussekaul«



REULAND Ester, 43, Pri-vatangestellte, Differdingen



SABOTIC Sanela, 29, Verkäuferin, Rümelingen



TANI Vanessa, 25, Ver-käuferin, Beles



WALERS Alphonse, 64, Rentner, Esch/Alzette



Willkomm Pierre, 62, Dreher i.R., Michelbouch

3 Frauen, 6 Männer

Durchschnittsalter: 42 Jah-re



Kandidate fir de Süden



RUCKERT Ali, 63, Journalist, Oberkorn

Präsident der KPL, Gemeinderat in Differdingen, Chefredakteur

der »Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek«Spitzenkanidat der KPL im Bezirk Süden und auf Landesebene

ANTONY Madeleine, 60, Kassiererin i.R., Schifflingen

BARTZ Christophe, 31, Lagerverwalter, Rodingen

Präsident der Jeunesse Communiste Luxembourgeoise (JCL)

CAVALLINI René, 63, Rentner, Differdingen

Jazz-, Blues- und Rockmusiker

BIGLER Irène, 62, Erzieherin i.R., Oberkorn

Nationalpräsidentin der »Union des Femmes Luxembourgeoises«, Mitglied des »Conseil National des Femmes«

FELTEN Marcel, 64, Elektriker i.R., Schengen

Mitglied des Exekutivkomitees und Präsident der Sektion Kordall des OGBL

FISCHBACH Gilles, 26, Verkaufsberater, Peppingen

LIBER Sara, 21, zur Zeit arbeitslos, Küntzig

LOBO Jessica, 35, Privatangestellte, Esch/Alzette

MUNO Claudine, 46, Stilistin, Differdingen

NUNES Elise, 20, Studentin, Petingen

Musikerin in der Gruppe Stelise

PEIFFER Edmond, 71, Rentner, Rümelingen

Schöffe der Stadt Rümelingen

PELTIER Sandra, 27, Erzieherin, Rümelingen

PIZZAFERRI Nadine, 30, Privatangestellte, Tetingen

SCHWEICH Georgette, 47, Staatsfunktionärin, Schifflingen

SIMONELLI Gilbert, 67, Journalist, Esch/Alzette

Vize-Präsident der KPL, stellvertretender Chefredakteur der »Zeitung«

SIMONELLI Patrick, 44, Heilgymnastiker, Esch/Alzette

Personaldelegierter im Thermalbad Mondorf, Mitglied des Verwaltungsrats der Luxemburger Handballföderation (FLH) - Ausbildung der Schiedsrichter

SPITONI Mirko, 33, Lokführer, Sassenheim

THEKES Liette, 62, Hilfserzieherin, Linger

Personaldelegierte und Delegierte für Gleichberechtigung bei der Differdinger Gemeinde

TIBERI Edoardo, 48, Jurist, Niederkorn

Generalsekretär des »Lëtzebuerger Rentner- an Invalidenverband« (LRIV)

VIBI Luc, 35, Lagerverwalter bei einer Fluggesellschaft, Oberkorn

WARINGO Marceline, 53, Verkäuferin, Esch/Alzette

Personaldelegierte und Mitglied des »comité mixte« bei einer Luxemburger Handelskette

WOTIPKA Vera, 24, Grafikerin, Esch/Alzette

12 Frauen, 11 Männer

Altersdurchschnitt: 44,8 Jahre



Kandidate fir den Zentrum

JACOBY Jean-Marie, 63, Journalist, Luxemburg

Sekretär des Interessenvereins Hollerich, Mitglied des Verwaltungsrats der Union der Interessenvereine der Stadt Luxemburg (USILL), Mitglied des Exekutivbüros der Weltunion der Freidenker, Spitzenkandidat der KPL im Bezirk Zentrum

BESTGEN Carole, 41, Privatangestellte bei einem Taxi-Unternehmen, Differdingen

CASANOVA Manuel, 58, Fahrer-Lieferant i.R., Esch/Alzette

CASTELLANO Manuela, 47, Verkäuferin, Luxemburg

GOULLEVEN Romy, 63, Funktionärin bei den P&T i.R., Zolver

GUERRERO Quique, 39, Architekt, Luxemburg

HEMMER Nicolas, 66, Arbeiter i.R., Bartringen

KIRCHESCH Patrick, 26, Feinmechaniker, Luxemburg

MARTINS Alex, 23, Metzger, Hesperingen

MATAGNE Serge, 39, Eisenbahner-Zugbegleiter, Rümelingen

NTABALA Léo, 55, Sicherheitsagent, Luxemburg

OURTH Marco, 48, Konditor-Confiseur im Invalidenstand, Luxemburg

PISANI Giulio-Enrico, 74, Schriftsteller, Luxemburg

RAMAN Guido, Buchhändler i.R., 68, Luxemburg

RECKINGER Marie-Jeanne, 69, Rentnerin, Luxemburg

RECKINGER Sonja, 35, Künstlerin, Luxemburg

RICHER Steve, 33, Staatsangestellter, Esch/Alzette

Musiker bei Stelise / Heavy Petrol

RUCKERT Gertrud, 64, Buchhalterin, Differdingen

Generalkassiererin der Union des Femmes Luxembourgeoises

SCHWEICH Nicole, 52, Pflegeassistentin, Esch/Alzette

VIBI Sandra, 48, Maschinenschlosserin, Differdingen

WOLFF Roland, 52, Installateur, Luxemburg

8 Frauen, 13 Männer

Durchschnittsalter: 50,1 Jahre