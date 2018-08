Um kuerz no 8.30 Auer koum déi éischt Meldung, dass um CR335 op der Héicht vun der Maulesmillenop der Strooss géinge lafen.Zwou Minutten drop:op der Strooss um CR313 tëscht Uerschdref an Heeschpelt.Um 8.50 Auer waren dunnum CR328 tëscht Déierbech an Eeschweller ënnerwee.Géint 9.10 Auer dunn nach d'Informatioun, dass op der Strooss um CR326 op der Héicht vun Draufelt ochënnerwee wier.Op eise Stroosse war also scho vill lass um Dënschde Moien.