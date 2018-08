© Police

Am Garer Quartier ass de Beamte vun der Police vun engem Aenzeie eng Persoun gemellt ginn, déi Droge verkaf huet. Wärend der Enquête ass den Auto vum Schëllege fonnt ginn, wou e Pak mat 861 Gramm Heroin, Boergeld an Handyen dra waren.Op Uerder vum Parquet ass de Mann festgeholl ginn an um Méindeg de Moie virun den Untersuchungsriichter komm.D'Drogen, den Auto, d'Boergeld an d'Handye si saiséiert ginn.