© RTL Archivbild

D’Amendementer, déi d’Regierung am Juli guttgeheescht huet, wiere just eng "Drëps op de waarme Steen". Der Prekarisatioun vun der Aarbecht fir jonk Mënsche géing weider fräie Laf gelooss ginn, schreift d’Unel en Dënschdeg de Moien an engem Communiqué.

Gëtt een direkt nom Stage agestallt, géing een nach ëmmer mat enger 6 Méint Proufzäit confrontéiert ginn, tëscht Fräiwëllegem a Flicht-Stage géing et nach ëmmer Ongerechtegkeete ginn an et géing keng Qualitéitskontroll vun de Stage ginn, bedauert d'Unel.

D'Studentevereengegung fuerdert d'Parteien dowéinst op, virun de Wale Faarf ze bekennen, wat d’Reform vum Stage ugeet.