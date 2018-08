D'Chamberwale si bal op den Dag genee an 2 Méint. Et bleift also nach genuch Zäit fir Campagne ze maachen an dem Wieler ze weisen, fir wéi eng Politik déi eenzel Parteien stinn.





Waldatumer a Co - De Reportage vum Roy Grotz



D'Walstrategen vun der CSV hu sech duerfir gesot, "firwat de Leit e Walprogramm sou déck wéi en Telefonsbuch" dohinner leeën, wann een dat och kann opdeelen. D'Partei presentéiert duerfir hire Programm an 3 Deeler, bei anere Faarwen ass dat ewell "en bloc" geschitt. Et ass un Eis Alleguer, sech elo e Bild ze maachen, mat wéi enge Visiounen déi eenzel Parteien an d'Campagne era ginn. Bis de Start offiziell ass, verginn awer nach déck 3 Wochen, well dëst eréischt Méindes, den 10. September de Fall ass.

Dee selwechten Dag, wann hei op RTL och nees de reguläre Programm zu de gewinnten Zäiten ufänkt an et domat eis Rentrée ass - vun deem Dag u lafen och d'Wal-Spotte vun de Parteien. Mir ginn op der Tëlee an um Radio alle Faarwen a ville Kandidaten d'Geleeënheet sech am Face-a-Face respektiv och op Table-Ronden ideeëméisseg ze moossen.

Bis dohinner ass et also nach e Stéck. Och wann Verschiddener et scho bal guer net erwaarde kënnen a nëmme Vakanze vu maximal zwou Woche geplangt hunn, fir déi meeschten Zäit am Land ze sinn - et muss Ee jo gesi ginn, fir gewielt ze ginn.

A Propos Wielen: dëst Joer dierften zeg dausende Wieler vun der Méiglechkeet vun der Bréifwal profitéieren, woufir ee kee Grond méi muss invoquéieren. Et geet duer e Formulaire un de Buergermeeschter vu senger Gemeng ze schécken, dat klassesch mat engem Bréif oder iwwert den Internetsite vun der Gemeng oder de myGuichet.lu.

Leit, déi am Land wunnen, mussen den Delai vum 19. September respektéiere fir de Vote par correspondance unzefroen.

Bis dann spéitstens den 29. September kritt Een d'Convocatioun mat Recommandé Heem geschéckt, wann Een eng Adress am Land huet. De Walziedel muss da bis spéitstens de Walsonndeg zwou Auer am respektive Walbüro sinn. Estimatiounen no, kéinten et bis zu 30.000 Leit sinn, déi d'Bréifwal ufroen, an ergo sech net an de Büro mussen deplacéieren, fir d'Kräizer ze maachen.

Wou dës Stëmmen higinn, decidéiert all Wieler natierlech fir sech - ënner wéi enger Lëschten-Nummer d'Kandidaten an d'Course ginn, gëtt iwwerdeem muer bekannt: dann zitt d'Joséanne Schroeder, Presidentin vum Stater Bezierksgeriicht d'Lëschten-Nummeren - à la une war 2013 bei de Neiwalen iwwregens Déi Lénk mat der Nummer 1.