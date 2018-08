© Police Lëtzebuerg

Nodeems d'Fra refuséiert huet, hunn déi Zwee no engem Glas Waasser gefrot, wouropshin d'Fra an d'Kiche gaangen ass. Dat huet de Männer d'Méiglechkeet ginn an d'Haus ze kommen. Ee vun den Täter huet no Wäertsaache gesicht, deen aneren huet an där Zäit d'Fra menacéiert.Béid Männer hunn e puer Wäertsaache matgeholl, hunn d'Haus duerno noenee verlooss a sinn allebéid a Richtung Akafszenter geflücht.Täterbeschreiwung:1) +-28 Joer, 1,70 Meter grouss, däischter Hautfaarf, kuerze Baart, groe Pullover mat Kaputz, hellblo Jeans an Turnschlappen.2) 1,85Meter grouss, däischter Hautfaarf, kräfteg gebaut, Brëll, däischteren T-Shirt an Trainingsbox.