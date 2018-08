Wärend iwwer 90 Joer huet d'Gebléishal um Belval eng wichteg Roll fir d'Schmelz gespillt. Si huet Wand an Elektresch produzéiert.

160 Meter laang, 72 Meter breet an 28 Meter héich. Dat sinn d'Dimensioune vun der Gebléishal um Belval. Vu 1911 bis August 1997 war si a Betrib an huet Wand an Elektresch produzéiert. Wei d'Ära vun den Héichiewen op en Enn goung, war och Schluss fir d'Gebléishal.