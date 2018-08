© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

14/08/2018 BAND ADR Fraen 18h30 B.Frin



Et géif eben net nëmmen déi eng Zort Famillje ginn, déi zu Zwee schaffe ginn, seet d'Presidentin vun den ADR Frae Sylvie Mischel, mä och souer, wou een doheem ass.

"Bei dëser Regierung, wann ee vun den Elteren doheem bleift, fir d'Kanner selwer z'erzéien, da gouf en domat belount dass d'Allocations an d'Education ewech geholl gouf, d'Allocation de maternité ewech geholl gouf an d'Kannergeld net méi gestaffelt ass." D'Famillje sollte kënne selwer decidéieren, wie wéi schaffe geet-"D'ADR-Grondiddi ass déi, dass all Eltere solle souverän an onofhängeg kënne selwer decidéieren, awer dat ass jo eppes, wat dës Regierung net gär gesäit.", heescht et weider.Um Ëmgang vun der Regierung mam Homo-Bestietnis, der Ofdreiwung, dem neie Scheedungsgesetz, der Transsexualitéit stoussen sech d'ADR Fraen a schwätzen hei vu kulturellen an ideologesche Verwirrungen. Fraequote bräicht een net, dofir awer méi Sécherheet fir Fraen, déi sech verschlechtert hätt, op der Strooss misste Fraen, eeler Leit a Kanner sech nees méi sécher fillen. U konkreten Zuelen mécht d'ADR dës Aussoen awer net fest, et wier just eng Vermuddung, déi een op deem baséiert, wat een esou aus dem Ausland héiert.Beim nationale Fraerot wieren d'ADR-Fraen och gäre Member ginn, hir entspriechend Demande wier ofgewise ginn. Den nationale Fraerot CNFL wier dowéinst net representativ, huet et geheescht.