Do sinn natierlech d'Blo-Algen an der Musel, ma och de Waasserniveau ass staark erofgaangen. Esou och an der Sauer, wou am Juli nëmmen nach 55 cm gemooss goufen. Virun allem de kommerzielle Kanubetrib stellt an dësem Zeenario eng Gefor fir d'Ëmwelt duer. Dacks stoussen d'Kanuen nämlech op de Gronn vum Floss op a sinn sou eng Menace fir Fësch a Mikroorganismen.





Et gëtt esou vill Kanutourismus wéi nach ni an de Waasserstand ass esou laang um Stéck esou niddereg, wéi an der Vergaangenheet kaum eng Kéier. Des Komponente wieren e geféierleche Mix, esou de Jos Scheuer, Ex-Buergermeeschter vun Iechternach a President vum Lëtzebuerger Sportfëscherverband. Virun allem ass et d'Natur, déi dorënner leide géif. Dat suggeréiert eng Etüd aus de 90er Joren, di deemools schonn en Ofstierwe vu Flora a Fauna an der Sauer festgestallt hat. Dat ass och de Kär vu senger Kritik um Kanutourismus, ebe grad bei déiwem Waasserpeegel. Ab engem gewëssenen Déifstniveau misst d'Kanufuere verbuede ginn, esou de Jos Scheuer.

Doriwwer eraus, setzt de Jos Scheuer sech fir eng besser Opklärung vun de Kanufuerer an, fir dass déi erkennen, wat alles an der Sauer doheem ass a wat et ze schütze gëllt. Déi ganz Problematik géif et dem President vum Fëscherverband no net ginn, wa kloer Reegelen existéiere géifen. Hie gesäit d’Responsabilitéit bei de Lëtzebuerger Autoritéiten. Si missten d’Initiativ ergräifen an d’Gespréicher mat den däitschen Noperen op e positiivt Enn bréngen.

Well d’Sauer e sougenannte Grenzfloss ass, kënnen Decisiounen nëmmen am Accord tëscht den däitschen a lëtzebuergeschen Autoritéite geholl ginn. Dozou kënnt nach, dass Rheinland-Pfalz sech schwéier deet d’Gesetzeslag just wéinst der Sauer am ganze Bundesland ze änneren, erkläert den André Weidenhaupt, éischte Conseiller am Nohaltegkeetsministère.

Wat elo awer scho feststeet, an do si sech de Jos Scheuer an de Ministère eens: Den Tourismus dierf nëmmen an Aklang mat der Natur sinn.