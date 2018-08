Fir den Ament geet et alle Leit, déi an der Kolonie zu Fünfbrunnen bei Ëlwen waren, gutt.

© Pixnio

An den RTL-Nouvellë goung virun enger Woch an eisen Nouvellë Rieds iwwer e Grupp Kanner a Jugendlecher, déi akut Moproblemer haten, an doropshi bei der Schwämm zu Ëlwen hu missten traitéiert ginn.

Den Owend elo huet de Gesondheetsministère dat confirméiert, wat RTL um Dag drop ewell gemellt hat, nämlech, datt 41 Kanner a 16 Animateure vum Noro-Virus befall wieren -also keng Liewensmëttelvergëftung haten.

Beim Noro-Virus handelt et sech em en akut Sech-Iwwerginn, Mo-Daarm-Problemer an Duerchfall - dëse Virus ass héich ustiechend an iwwerdréit sech nëmme vu Mënsch zu Mënsch, mee ass héich virulent.

D'Inspection sanitaire huet d'Kanner an d'Echantillone vun de Liewensmëttel am LNS getest. Gepréift gouf och d'Krunnewaasser grad wéi d'Daarmprouwe vun allen Bedeelegten.