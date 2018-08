Nowuesstalenter fërderen a Concerten op d'Bee stellen (15.08.2018) Nowuesstalenter fërderen, dat mat engem stramme Programm a renomméierte Museksproffen.

Dat ass d’Zil vum "International Music Festival and School" zu Veianen. 2 Woche laang gëtt geprouft a geschafft, fir eng Rei Concerten op d’Been ze stellen. Déi Jonk komme vu wäit. Ënnert anerem aus den USA, China a Korea. D’Anne-Sophie Heck huet sech mat 2 Musekerinnen ënnerhalen.

D’Sally an d’Kimberly ginn den Ament all Dag an d’Veianer Schoul prouwen, esou wéi eng 30 aner Studente vum "International Music Festival and School". Déi zwou Amerikanerinne komme vu wäit fir dëse Museksstage fir Nowuesstalenter.



D'Sally Han sot eis géigeniwwer: "Et ass eng gutt Ambiance hei. Bei mir an Amerika ass et vill méi kompetitiv. Hei spiert ee vill méi ee Gruppegeescht."

Musek huet och eng grouss Plaz am Kimberly sengem Liewen. Déi jonk Musekerin spillt haaptberufflech Bratsch, hält Coursen a schafft grad un engem Doktorat, dat natierlech am Beräich Musek.



D'Kimberly Hankins erzielt eis: "Ech mengen dëst Festival huet mir Sécherheet ginn, fir fir méi kompetitiv Schoulen virzespillen. An et ass richteg flott, datt mir grad Kammermusek spillen."

D’Schüler gi mat hirem Liewenslaf erausgepickt, fir hei Kammermusek ze maachen. Stecker spillen a klenge Gruppen, dat ass am Alldag net einfach.



De Semyon Rozin, den artisteschen Direkter erkläert: "D'Museker hunn dacks net vill Zäit, sou datt et ganz schwéier gëtt, 2 bis 3 Leit zesummen ze kréien. Vu 6, 7 schwätze mer mol net. Hei hunn déi Jonk d'Méiglechkeet, zu e puer zesummen ze spillen."

Encadréiert ginn d’Nowuesstalenter vu renomméierten Artisten aus aller Welt. Dat ass eng grouss Opportunitéit fir déi Jonk. Ma déi kascht och, an zwar 2.400 Euro.



De Semyon Rozin ënnersträicht: "Den Haaptproblem sinn d’Käschten. Dofir kënne Lëtzebuergesch an och Europäesch Artisten net mat maachen."

Eltere vun asiatesche Studente géifen dacks méi Suen an esou Projete stiechen, vill Amerikaner géife fir d’Rees Spende sammelen. Fir d’Sally an d’Kimberly hätt sech d’Investitioun gelount, si géife vill léieren a freeë sech op hir Concerten dës Woch zu Veianen.



Weider Informatioune fannt Dir op hirem Site.