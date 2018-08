Wéi den 112 mellt, gouf et zu 3 Virfäll en Dënschdeg den Owend an an der Nuecht.

Op der N1 tëscht Mäertert a Maacher ass kuerz no 20 Auer e Motocyclist gefall. Hie gouf blesséiert. D'Ambulanz an d'Pompjeeën, sou wéi d'Police waren op der Plaz.Um 1.47 Auer hat et an enger Kichen zu Diddeleng an der Rue de la Chapelle gedämpt. Wéi de CGDIS präziséiert, gouf eng Pizza am Schäffche vergiess.Eppes no 2 Auer hat dann nach eng Poubelle an der Stater Rue des Ardennes gebrannt.