An der Nuecht op e Mëttwoch gouf an de Beetebuerger Park am Keeseberäich agebrach.

© RTL Archivbild /Val Wagner

Wéi d'Wort e Mëttwoch de Moie mellt, wier d'Police an d'Spuresécherung den Ament op der Plaz. Op Nofro bei der Police, waren nach keng Detailer gewuer ze ginn.Och déi Responsabel vum Park konnte nach keng Informatiounen no bausse matdeelen.Eng provisoresch Kees garantéiert, dass d'Leit och um Béierdag nach an de Park era kënnen. Et muss ee just e bësse méi Gedold matbréngen.