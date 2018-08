Géint 17.30 Auer um Dënschdegowend krut d'Police en Auto gemellt, deen am Zickzack op derënnerwee wier, do aner Gefierer géif ausbremsen a bal e puer Accidenter provozéiert hätt. Kuerz Zäit drop koum en zweeten Uruff, déi Kéier wéinst engem Accident an enger Industriezon zu Elleng. En Auto war do an e Bam gaang. Op der Plaz hunn d'Beamten e Mann am accidentéieren Auto fonnt, deen hannendra loung ze schlofen. Hien hat gedronk an Droge konsuméiert.Um 18 Auer huet d'Police zuan der Rue Warken en Automobilist bei enger Kontroll erwëscht, dee kee Permis bei sech hat. De Mann gouf awer schonn am Abrëll wéinst deem selwechte Problem protokolléiert. Op Uerder vum Parquet, goufen den Auto dunn saiséiert. De Mann muss elo mat juristesche Suitte rechnen.An um 3 Auer an der Nuecht op e Mëttwoch wollt eng Patrull zu, déi Kéier awer an der Baaschtnecher Strooss, e Chauffer kontrolléieren. Deen huet sech awer séier duerch e Sense unique ewech gemaach, ass mat Vollgas iwwert eng Kräizung an dunn an Direktioun Nidderfeelen weidergefuer. Do huet d'Police de Won och aus den Ae verluer. Spéider huet d'Police dunn u senger Hausdier geschellt, deen op d'Beamte wollt lass goen. De Mann krut Handschellen ugedoen. Hien hat ze vill gedronk an als Konsequenz e provisorescht Fuerverbuet an e Protokoll.