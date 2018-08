Dat an der Géigend vum Rond-point a vum Park. Ewéi d'Beamten op der Plaz ukomm sinn, hu si e risen Duerchernee virfonnt. Gullie goufen aus dem Buedem gerappt, Fläsche goufen zerbrach a Poubellë goufen ëmgeheit. Am Park war Gebläers ze héieren. Et ware Jonker, déi ze déif an d'Glas gekuckt haten an déi sech trotz de Präsens vun de Beamten net berouege gelooss hunn. Eng jonk Fra huet d'Nuecht missen um Policebüro verbréngen.