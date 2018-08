Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Do, wou soss d'Schwéierindustrie doheem war, soll an Zukunft schaffen a wunne méiglech sinn. Am Mäerz d'nächst Joer soll en Architekte-Concours lancéiert ginn.



Während iwwer 130 Joer gouf hei um Site Esch/Schëffleng Industriegeschicht geschriwwen. Enn 2012 war Schluss. Ronn 2.600 Leit hunn op ARBED Esch/Schëffleng geschafft.