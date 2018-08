Bei Incidenten e Mëttwoch den Owend op der N11 an zu Useldeng goufen alles an allem 3 Persoune blesséiert.

Zwee Blesséierter gouf et an engem Accident géint 19.40 Auer op der Iechternacher Streck, tëscht der Brennerei (der Verbindung erop op de Stafelter) an dem Waldhaff. Zwee Autoe waren hei aneneegerannt. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vu Nidderaanwen a Lëntgen souwéi d'Ambulanz vu Jonglënster.Zu Useldeng an der Rue de la Gare ass géint 20.15 Auer e Kand ugestouss a blesséiert ginn. D'Secouriste vun Useldeng a Réiden an d'Ambulanz vu Réiden waren am Asaz.