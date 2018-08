Sou en dramateschen Accident wéi deen zu Genua, kéint een am Prinzip hei am Land ausschléissen.





De Roland Fox iwwer Brécken zu Lëtzebuerg



Déi zoustänneg Inspektiounsequippë kontrolléieren, a Kooperatioun mat externe Bureaux d’étude, d’Brécken hei am Land an engem Zyklus vun 3 Joer. Där Brécke gëtt et iwwregens ëmmerhin am ganzen 1'271 Stéck zu Lëtzebuerg, déi ënner d’Kompetenz vu Ponts et Chaussées falen.







Kontrolléiert gëtt virop d’Etanchitéit, well besonnesch duerch d’Streesalz am Wanter Korrosiounsproblemer am Beton entstinn. Brécken, déi musse kuerzfristeg verstäerkt ginn, sinn d’Autobunnsbréck zu Schëffleng an eng Bréck iwwert d’Schinnen zu Colmar-Bierg. Hei goufe schonn déi néideg Projeten ausgeschafft. Eng Bréck, no der selwechter Bauweis wéi déi zu Genua, gëtt et zu Lëtzebuerg net, sou nach den Direkter vun der Stroossebauverwaltung.





Um Donneschdeg de Moien hat d'Josée Lorsché vun Déi Gréng an deem Kader eng parlamentaresch Fro un den Infrastrukturministère geschéckt.