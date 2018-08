Nëmmen dräi Persounen hu sech fir den Examen fir den "Track2-Cours" gemellt, e Bachelor an Educatiounswëssenschafte fir Chargéen.

An dowéinst huet d’Uni Lëtzebuerg de Cours fir d‘Rentrée vun 2019 kuerzfristeg ofgesot. Dat äntwert den DP-Educatiounsminister Claude Meisch op eng parlamentaresch Fro vun der LSAP. De Cours gouf 2015 agefouert, wéi d’Reliounscoursen duerch Wäerterunterrecht ersat goufen. Aus der Fro vun den Deputéierte Georges Engel a Simone Asselborn-Bintz geet ervir, datt an de leschten zwee Joer just 20 Kandidaten den Exame fir d’Formatioun gepackt hätten.

Op d’Fro, ob de Minister sech aner Méiglechkeete kéint virstellen, fir datt Chargéë mat 1ères-Ofschloss de Bachelor kéinte kréien, äntwert de Claude Meisch: "Fir Schoulmeeschter oder Schoulmeeschterin ze ginn, brauch een e Bachelordiplom vun enger Universitéit."