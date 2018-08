© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

Uganks Juni hat d'ADR jo de Walslogan an déi komplett Lëschte presentéiert. Elo um Donneschdeg, dem leschten Dag, wou d'Lëschte kënnen deponéiert ginn, huet d'ADR eng aktualiséiert Versioun un d'Press geschéckt.Sou hunn d'z.B. d'Lëschten am Norden an am Süde geännert.Am Norden ass d'Sharon Molitor net méi mat derbäi a gëtt ersat vum Norbert Freymann.Am Süden ass de Guy Bouchard net méi op der Lëscht, dofir awer d'Marie-Anne Schiltz.

Déi zwee Kandidaten hätte sech aus private Grënn zeréckgezunn, esou den ADR-President, Jean Schoos op Nofro hin. E Problem mat der Partei wier et „guer net“ ginn.