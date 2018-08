Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Op de fréiere Friche vun der Schmelz wäert an den nächsten 10 bis 15 Joer e fuschneien Ökoquartier mat 1.000 Wunnengen entstoen. "Nei Schmelz" wäert dësen heeschen.





Mëttlerweil sinn et 13 Joer hier, datt d’Walzwierk an der Forge du Sud seng Diere fir ëmmer zougemaach huet. Dobäi ass Diddeleng d’Wei vun der fréierer ARBED.

4.000 Schmelzaarbechter hunn hiert Brout an der Zäit hei verdéngt. Zum Schluss – am Joer 2005 – waren et der nach 250.